Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:58, 17 августа 2025Интернет и СМИ

Раскрыт план Трампа в отношении Зеленского и Украины

La Vanguardia: Трамп оставит Украину при отказе Зеленского пойти на уступки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры Трампа и Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп может полностью отказаться от Украины, если лидер страны Владимир Зеленский не примет его условия и не решится пойти на уступки. С таким мнением выступило испанское издание La Vanguardia.

Журналисты предположили, что если Зеленский выберет отказ от плана Трампа, то он рискует быть изгнанным из Овального кабинета перед телекамерами. Они также напомнили, что полгода назад Вашингтон заблокировал доставку военной помощи и прекратил обмен разведданными с Киевом в ответ на инцидент при переговорах.

Материалы по теме:
«Это катастрофа» Украина осталась без оружия и данных разведки из США. Как скоро это приведет к коллапсу ВСУ?
«Это катастрофа»Украина осталась без оружия и данных разведки из США. Как скоро это приведет к коллапсу ВСУ?
5 марта 2025
«Ваши проблемы начинаются сейчас» Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом и криками. Расшифровка перепалки
«Ваши проблемы начинаются сейчас»Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом и криками. Расшифровка перепалки
28 февраля 2025

«Новая размолвка может стать для Трампа идеальным предлогом, чтобы обвинить Зеленского в том, что он не хочет мира, и полностью оставить Украину», — отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал Зеленскому несколько советов по общению с Трампом, чтобы избежать нового скандала в Белом доме. Мерц добавил, что он также поднимет этот вопрос на встрече «коалиции желающих» 17 августа.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков стало напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки президентов церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский вынужденно покинул Белый дом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин изменил свою речь во время пресс-конференции на Аляске. Что об этом известно?

    На Украине заметили изменения в риторике Зеленского

    «Коалиция желающих» выразила готовность направить войска на Украину после прекращения огня

    Полянский призвал учитывать мнение переселившихся в Россию украинцев

    Раскрыт план Трампа в отношении Зеленского и Украины

    В российском регионе четыре человека пострадали при атаке беспилотника

    Макрон раскрыл цель визита в США

    Макрон заявил о необходимости присоединения Европы к переговорам по Украине

    Военкор рассказал о последнем шансе для Зеленского

    Глава Еврокомиссии сделала заявление в преддверии встречи Зеленского и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости