На Западе рассказали о столкнувшемся с дилеммой Зеленским

Bloomberg: Зеленский столкнулся с дилеммой в преддверии встречи с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский столкнулся с дилеммой накануне встречи с президентом Штатов Дональдом Трампом в Вашингтоне. Ему придется либо рискнуть вызвать гнев американского лидера, либо принять быструю мирную сделку по Украине, пишет Bloomberg.

«Зеленский оказался в безвыходном положении: рискнуть навлечь на себя гнев Дональда Трампа или принять быструю сделку», — указали журналисты.

Собеседник издания рассказал о целях Зеленского на эту встречу. Во-первых, узнать больше о требованиях Москвы, обозначить сроки трехсторонней встречи с Трампом и президентом России Владимиром Путиным, а также подтолкнуть Штаты к санкциям против РФ.

При этом у европейских чиновников, которые будут сопровождать Зеленского, нет однозначных рычагов влияния на Трампа, а между ними самими есть весомые разногласия.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что лидеры стран ЕС поедут на встречу американского президента и Владимира Зеленского не ради мира, а чтобы уговорить его продолжать войну. По его словам, Европе все сложнее разжигать войну, так как появился шанс урегулирования.

Накануне вечером Владимир Зеленский вылетел в Штаты. Самолет из Великобритании будет в пути порядка семи часов.

