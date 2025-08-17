22:34, 17 августа 2025

В Раде заявили о целях европейских лидеров на встрече Трампа и Зеленского

Дмитрук: Европейские лидеры хотят уговорить Трампа продолжать войну на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Brian Snyder / Reuters

Лидеры европейских стран поедут на встречу американского президента Дональда Трампа и украинского главы Владимира Зеленского не ради мира, а чтобы уговорить его продолжать войну. Об этом в Telegram-канале заявил внефракционный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

По его словам, Европе все сложнее разжигать войну, так как появился шанс урегулирования украинского кризиса. «Едут к Трампу не ради мира, а чтобы уговорить его продолжать войну. Вот и вся их "политика" — кровь украинцев ради чужих интересов», — указал на цели депутат.

По его мнению, если на Украине все же наступит мир — это станет приговором для всей мировой «партийной войны».

Ранее стало известно, что европейские лидеры были приглашены на встречу Трампа и Зеленского в Белом доме.

