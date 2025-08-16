Мир
17:29, 16 августа 2025Мир

Раскрыты новые участники встречи Трампа и Зеленского в Белом доме

NYT: Европейские лидеры приглашены на встречу Трампа и Зеленского в Белом доме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Европейские лидеры приглашены на встречу президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных европейских чиновников.

«Трамп обсудит план [урегулирования конфликта] с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Белом доме, и европейские лидеры приглашены присоединиться к ним», — говорится в материале.

Ранее Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа. Он добавил, что американский лидер проинформировал его о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и раскрыл содержание переговоров.

