Назван минимальный срок подготовки США к ядерным испытаниям

Полковник Кошкин: Для подготовки ядерных испытаний США надо минимум два года

США потребуется минимум два года для подготовки к проведению полноценных ядерных испытаний, заявил в разговоре с «Лентой.ру» полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Спешку он связал с личностными особенностями американского президента Дональда Трампа.

«Трамп приказал провести аудит, провести ядерные испытания. Но делать это нужно на полигоне. Самый подготовленный — в Неваде. По разным оценкам, для подготовки испытаний там потребуется от двух до трех лет, не меньше, — сказал военный эксперт. — Всего там проведено 928 испытаний. 100 воздушных, 828 подземных. Есть еще полигоны, но они совсем не готовы. А один используется как музей, туда водят туристов».

Также для того, чтобы отдать приказ о проведении ядерных испытаний, необходимо, как отметил Кошкин, просчитать политические, экономические и военно-технические последствия, что Трамп не сделал.

«Тут такое залихватское отношение. Он это решение принял часа за два, желая показать, что сила на стороне США. Но все это больше сопряжено с политическим пиаром, а не с реальными расчетами», — заключил полковник.

Ранее хозяин Белого дома в своем выступлении на Американском бизнес-форуме заявил, что США обладают «наибольшей ядерной мощью» в мире. Трамп «ненавидит это признавать, потому что это ужасно».