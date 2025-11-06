Одно простое действие пальцем поможет отличить отек от лишнего веса

Эндокринолог Одерий: Для проверки на лишний вес надо нажать на кожу стопы

Часто случается, что лишние килограмы — это вовсе не жир, а лишняя жидкость. Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий рассказала «Газете.ru», что это можно проверить осторожным надавливанием пальцем на кожу голени или стопы.

Врач отмечает, что если при надавливании остается ямка, которая медленно расправляется, то у вас отек из-за переизбытка воды в организме, если же жир, то кожа останется упругой.

Кроме того, набор веса при отеках может «скакать» максимально быстро, на 1-2 килограмма за сутки-двое. Объемы тела при отеках могут меняться в течение суток, например, утром отекшее лицо, а вечером ноги. Жир же так быстро не накапливается и не уходит, и «передвигаться» не может.

Причинами отеков может быть и банальное переедание соли, которое тормозит вывод жидкости из организма, и более серьезные проблемы. Также важно понимать, что отеки — это не заболевания, а симптом, поэтому крайне важно при частых отеках обратиться к специалисту.

«Обратиться к специалисту нужно обязательно, если: отеки появляются без очевидной причины и сохраняются больше нескольких дней; вес увеличивается на 2–3 кг за короткий срок; есть одышка, слабость, учащенное сердцебиение; отеки плотные, не проходят даже после сна; уже есть диагноз заболеваний щитовидной железы, сердца или почек. Начать можно с терапевта, который направит к кардиологу, нефрологу или эндокринологу, в зависимости от предполагаемой причины», — поясняет Одерий.

Врач добавила, что следует самостоятельно следить за питьевым режимом и ограничивать количество потребляемой соли, конечно, стоит больше двигаться и гулять.

