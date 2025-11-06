Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 6 ноября 2025Наука и техника

Популярный антибиотик показал неожиданный эффект на организм

AJP: Антибиотик доксициклин снижает риск шизофрении у подростков
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Busra Ispir / Shutterstock / Fotodom

Распространенный антибиотик доксициклин, который назначают при инфекциях и акне, может снижать риск развития шизофрении. К такому выводу пришли ученые из Эдинбургского университета совместно с коллегами из Финляндии и Ирландии. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Psychiatry (AJP).

Исследователи проанализировали данные более 56 тысяч подростков, проходивших лечение в психиатрических службах Финляндии. Оказалось, что у тех, кто принимал доксициклин, риск развития шизофрении во взрослом возрасте был на 30–35 процентов ниже, чем у пациентов, принимавших другие антибиотики. Неожиданный эффект сохранялся даже после учета сопутствующих заболеваний и причин назначения препарата.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Ученые предполагают, что защитный механизм связан с противовоспалительным действием доксициклина и его влиянием на процесс «синаптической обрезки» — естественное сокращение лишних нейронных связей в мозге, которое при сбоях может привести к когнитивным и психотическим нарушениям.

Авторы подчеркивают, что пока результаты носят наблюдательный характер, однако открывают перспективу применения противовоспалительных средств как профилактики тяжелых психических расстройств.

Ранее ученые нашли новый антибиотик — предметиленомицин, который оказался в 100 раз сильнее существующих препаратов и не вызывает устойчивости у бактерий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз готовится ужесточить въездные правила для россиян. Граждане РФ могут лишиться доступа к одному виду виз

    В ЕС захотели перенаправить средства гражданского назначения на оборону

    Овечкин забросил юбилейную шайбу в регулярном чемпионате НХЛ

    Одно простое действие пальцем поможет отличить отек от лишнего веса

    Охотник заблудился в лесу и выживал там 20 дней

    Мужчины и женщины вспомнили о лучших некогда полученных секс-советах

    Оставшиеся в живых после ракетного удара ВС РФ морпехи 35-й бригады ВСУ вышли на связь

    Дело о многомиллиардном хищении из банка направили в суд

    Военкор рассказал о критической ситуации для ВСУ под Красноармейском

    Популярный антибиотик показал неожиданный эффект на организм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости