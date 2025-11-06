Популярный антибиотик показал неожиданный эффект на организм

AJP: Антибиотик доксициклин снижает риск шизофрении у подростков

Распространенный антибиотик доксициклин, который назначают при инфекциях и акне, может снижать риск развития шизофрении. К такому выводу пришли ученые из Эдинбургского университета совместно с коллегами из Финляндии и Ирландии. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Psychiatry (AJP).

Исследователи проанализировали данные более 56 тысяч подростков, проходивших лечение в психиатрических службах Финляндии. Оказалось, что у тех, кто принимал доксициклин, риск развития шизофрении во взрослом возрасте был на 30–35 процентов ниже, чем у пациентов, принимавших другие антибиотики. Неожиданный эффект сохранялся даже после учета сопутствующих заболеваний и причин назначения препарата.

Ученые предполагают, что защитный механизм связан с противовоспалительным действием доксициклина и его влиянием на процесс «синаптической обрезки» — естественное сокращение лишних нейронных связей в мозге, которое при сбоях может привести к когнитивным и психотическим нарушениям.

Авторы подчеркивают, что пока результаты носят наблюдательный характер, однако открывают перспективу применения противовоспалительных средств как профилактики тяжелых психических расстройств.

Ранее ученые нашли новый антибиотик — предметиленомицин, который оказался в 100 раз сильнее существующих препаратов и не вызывает устойчивости у бактерий.