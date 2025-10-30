Совершен прорыв в борьбе с устойчивыми бактериями

JACS: Антибиотик предметиленомицин C лактон в 100 раз мощнее метиленомицина A

Ученые из университетов Уорика и Монаша обнаружили новый антибиотик — предметиленомицин C лактон, который десятилетиями оставался незамеченным в одной из самых изученных бактерий Streptomyces coelicolor. Открытие, опубликованное в Journal of the American Chemical Society (JACS), стало неожиданным прорывом: соединение оказалось в 100 раз эффективнее известного антибиотика метиленомицина A против опасных грамположительных бактерий, включая MRSA и VRE.

Исследователи случайно наткнулись на это вещество, изучая промежуточные стадии синтеза метиленомицина. Тесты показали, что бактерии, подвергавшиеся воздействию нового соединения почти месяц, не вырабатывали устойчивости — редкое и крайне важное свойство для современной медицины.

Ученые полагают, что подход, основанный на изучении промежуточных продуктов известных антибиотиков, может открыть целое новое направление в поиске лекарств. «Найти новый антибиотик в таком знакомом организме было настоящим сюрпризом», — отметил профессор Грег Чаллис из Университета Уорика.

