14:00, 30 октября 2025Наука и техника

Совершен прорыв в борьбе с устойчивыми бактериями

JACS: Антибиотик предметиленомицин C лактон в 100 раз мощнее метиленомицина A
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые из университетов Уорика и Монаша обнаружили новый антибиотик — предметиленомицин C лактон, который десятилетиями оставался незамеченным в одной из самых изученных бактерий Streptomyces coelicolor. Открытие, опубликованное в Journal of the American Chemical Society (JACS), стало неожиданным прорывом: соединение оказалось в 100 раз эффективнее известного антибиотика метиленомицина A против опасных грамположительных бактерий, включая MRSA и VRE.

Исследователи случайно наткнулись на это вещество, изучая промежуточные стадии синтеза метиленомицина. Тесты показали, что бактерии, подвергавшиеся воздействию нового соединения почти месяц, не вырабатывали устойчивости — редкое и крайне важное свойство для современной медицины.

Ученые полагают, что подход, основанный на изучении промежуточных продуктов известных антибиотиков, может открыть целое новое направление в поиске лекарств. «Найти новый антибиотик в таком знакомом организме было настоящим сюрпризом», — отметил профессор Грег Чаллис из Университета Уорика.

Ранее в России разработали новый класс молекул — спирохроманопиримидины, которые уничтожают устойчивые к антибиотикам бактерии и замедляют клеточное старение.

    Обсудить
    Все новости