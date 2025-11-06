Ценности
Ольга Серябкина опубликовала фото в ультракоротких шортах

Певица Ольга Серябкина опубликовала фото в откровенных шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» российская певица Ольга Серябкина опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя исполнительница позировала перед камерой в черном образе, состоящем из лонгслива, ультракоротких шортов и капроновых колготок.

Помимо этого, звезда надела высокие резиновые сапоги на плоской подошве. Образ дополнили солнцезащитные очки, укладка и мейкап.

Ранее в ноябре Ольга Серябкина без бюстгальтера снялась в платье с экстремальным разрезом. В то же время она отказалась от бюстгальтера.

    Ольга Серябкина опубликовала фото в ультракоротких шортах

