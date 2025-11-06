Опубликовано видео мощного взрыва в Донецке

Опубликованы кадры мощного взрыва в Донецке. Кадры выложил Telegram-канал «Типичный Донецк».
До этого о взрыве сообщил военкор Андрей Руденко. «Донецк, было громко», — написал он.
Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике (ДНР) за неделю сорвали 366 атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирных жителей и инфраструктуру.
До этого артиллеристы ВСУ наносили удары реактивной системой залпового огня HIMARS по сестринскому корпусу Свято-Николаевского Успенского женского монастыря в ДНР.