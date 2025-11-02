Россия
В ДНР за неделю сорвали несколько сотен атак дронов ВСУ на мирных жителей

В ДНР за неделю сорвали 366 атак дронов ВСУ на мирных жителей и инфраструктуру
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yevhen Titov / AP

В Донецкой народной республике (ДНР) за неделю сорвали 366 атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирных жителей и инфраструктуру. Об этом заявили в пресс-службе УФСБ России по региону, сообщает РИА Новости.

«Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 366 террористических атак со стороны противника», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 256 дронов ликвидированы над Донецком и Макеевкой, еще 110 — над Горловкой. Среди перехваченных беспилотников противника были пять чешских ударных дронов самолетного типа.

Ранее артиллеристы ВСУ наносили удары реактивной системой залпового огня HIMARS по сестринскому корпусу Свято-Николаевского Успенского женского монастыря в ДНР. По словам насельницы монастыря монахини Варвары, было несколько летальных случаев среди постояльцев храма — отца Вонифатия и монахини Саввы.

