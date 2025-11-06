Россиянин нажился на женах пропавших на СВО военных

Назрановский районный суд Республики Ингушетия арестовал местного жителя Руслана Чахкиева, обвиняемого в обмане жен пропавших без вести участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вынесено по ходатайству следователя. Мужчина обвиняется по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, Чахкиев, используя другое имя, обещал семьям бойцов внести их в списки обмена военнопленными. Он вводил потерпевших в заблуждение, обещая за деньги прояснить судьбу пропавших без вести.

Его задержали 1 ноября, на допросе он дал признательные показания. Его отправили в СИЗО на два месяца.

