19:22, 6 ноября 2025Силовые структуры

Россиянин нажился на женах пропавших на СВО военных

В Ингушетии суд арестовал мужчину за обман жен пропавших участников СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Назрановский районный суд Республики Ингушетия арестовал местного жителя Руслана Чахкиева, обвиняемого в обмане жен пропавших без вести участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вынесено по ходатайству следователя. Мужчина обвиняется по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, Чахкиев, используя другое имя, обещал семьям бойцов внести их в списки обмена военнопленными. Он вводил потерпевших в заблуждение, обещая за деньги прояснить судьбу пропавших без вести.

Его задержали 1 ноября, на допросе он дал признательные показания. Его отправили в СИЗО на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Республике Башкортостан участник СВО, женившийся на матери местного участкового полицейского, обратился с заявлением о мошенничестве.

