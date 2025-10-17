Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:59, 17 октября 2025Силовые структуры

Участник СВО пожаловался на брак с матерью полицейского

СК: Башкирский полицейский с матерью похитили 2 млн руб. со счета участника СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Республике Башкортостан участник специальной военной операции (СВО) обратился с заявлением о мошенничестве, в котором пожаловался на местного участкового полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Вернувшийся из зоны боевых действий военнослужащий обнаружил хищение средств со своей банковской карты. В ходе расследования выяснилось, что его отправили на СВО после фиктивного брака с матерью полицейского.

По версии следствия, участковый уговорил односельчанина заключить контракт на службу в Вооруженных силах России, а затем убедил его фиктивно жениться на его матери якобы для сохранности полученных выплат за военную службу. Женщина получила доступ к банковскому счету своего супруга и вместе с сыном-силовиком сняла свыше двух миллионов рублей.

Аферу выявили следователи и оперативники подразделения собственной безопасности МВД. Полицейский арестован до 15 декабря.

Руководство МВД по Республике Башкортостан проводит служебную проверку, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве. По ее результатам будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на российском химическом заводе. Там производят взрывчатые вещества и утилизируют оружие

    МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику

    Украинская делегация захотела убедить Трампа передать Tomahawk одним способом

    Политик умер в прямом эфире

    Раскрыто число пострадавших при мощном взрыве на российском химическом заводе

    Путин обратился к Симоньян со словами «ты справишься»

    В зоне СВО заметили УАЗ с «Максимами»

    На Украине подтвердили удар новым типом авиабомбы по Николаеву

    Раскрыт план Трампа по Tomahawk для Украины

    Названа предварительная причина мощного взрыва на российском химическом заводе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости