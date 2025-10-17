Участник СВО пожаловался на брак с матерью полицейского

СК: Башкирский полицейский с матерью похитили 2 млн руб. со счета участника СВО

В Республике Башкортостан участник специальной военной операции (СВО) обратился с заявлением о мошенничестве, в котором пожаловался на местного участкового полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Вернувшийся из зоны боевых действий военнослужащий обнаружил хищение средств со своей банковской карты. В ходе расследования выяснилось, что его отправили на СВО после фиктивного брака с матерью полицейского.

По версии следствия, участковый уговорил односельчанина заключить контракт на службу в Вооруженных силах России, а затем убедил его фиктивно жениться на его матери якобы для сохранности полученных выплат за военную службу. Женщина получила доступ к банковскому счету своего супруга и вместе с сыном-силовиком сняла свыше двух миллионов рублей.

Аферу выявили следователи и оперативники подразделения собственной безопасности МВД. Полицейский арестован до 15 декабря.

Руководство МВД по Республике Башкортостан проводит служебную проверку, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве. По ее результатам будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.