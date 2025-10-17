Силовые структуры
18:27, 17 октября 2025Силовые структуры

Российский полицейский выдал мать замуж и попал в СИЗО

Суд Башкирии арестовал участкового за хищение выплаты знакомого за контракт с МО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Туймазинский межрайонный суд Республики Башкортостан арестовал 31-летнего местного жителя, обвиняемого в хищении путем мошенничества более двух миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 декабря. Полицейский отправлен в СИЗО.

По версии следствия, обвиняемый, являющийся участковым уполномоченным полиции, фиктивно выдал свою мать замуж за знакомого, которого затем отправил заключать контракт с Минобороны России. Полученную им выплату на сумму 2 162 000 рублей силовик похитил с банковского счета, оформленного на имя потерпевшего.

Руководство МВД по Республике Башкортостан проводит служебную проверку, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве. По ее результатам будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Ранее сообщалось, что в Перми бывшего полицейского за мошенничество с премиями приговорили к штрафу.

