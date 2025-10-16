Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:55, 16 октября 2025Силовые структуры

Бывший российский полицейский поплатился за годовую премию

В Перми осудили бывшего полицейского за мошенничество с премиями
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото:: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Перми осудили бывшего полицейского за мошенничество с премиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного управления (СК) России по региону.

Как установил суд, в декабре 2024 года руководитель спецприемника похитил премии сотрудников, которые предназначались им по результатам работы за год. Сумма похищенного составила 735 тысяч рублей.

Хищение выявили сотрудники собственной безопасности МВД. При обыске похищенные деньги были изъяты.

Суд приговорил его наказанию в виде штрафа. Он признан виновным по статье 159 («мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, а равно в крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что российская школьница передавала через таксистов пакеты с деньгами и украшениями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп и Путин проведут телефонный разговор

    Слухи о звонке Трампа Путину приподняли российских рынок

    У Киркорова нашли многомиллионное жилье

    Владельцы iPhone 17 Pro Max столкнулись с критической проблемой

    Бывший российский полицейский поплатился за годовую премию

    Кустурица раскритиковал современный кинематограф

    Дорога вывела российских археологов к деревне-призраку

    Стало известно о возможной отставке главы управления в Минобороны России

    Выдвинута неожиданная версия о бесследном исчезновении российской семьи в тайге

    В России принято решение по банкиру из списка Forbes

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости