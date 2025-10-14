Силовые структуры
15:10, 14 октября 2025Силовые структуры

Российская школьница передавала через таксистов пакеты с деньгами и украшениями

В Москве аферисты обманули школьницу на 12 миллионов рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве аферисты обманули школьницу на 12 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. По данным агентства, 16-летней девушке позвонил якобы сотрудник госоргана, сообщил о взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги» и убедил, что необходимо задекларировать семейные ценности и деньги, для того чтобы избежать уголовной ответственности.

Введенная в заблуждение школьница передала через нескольких таксистов пакеты с наличными и ювелирными украшениями. Общий ущерб составил около 12,3 миллиона рублей.

Сотрудники полиции установили 20-летнюю посредницу, которая забрала у таксистов деньги и отправила их курьерской доставкой сообщникам, а украшения сдала в ломбард.

Ранее сообщалось, что российского следователя обвинили в кражах вещдоков.

