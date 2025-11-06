Россия
Российский сенатор назвал визит Джоли в Херсон пиар-акцией на голоде и страхе

Российский сенатор Кастюкевич назвал визит Джоли на Украину пиар-акцией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Анджелина Джоли

Анджелина Джоли. Фото: Unanue / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал визит американской актрисы Анджелины Джоли в подконтрольный ВСУ город Херсон пиар-акцией на голоде и страхе. Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости.

«Можно сколько угодно возить за средства американских и европейских налогоплательщиков разных голливудских звезд в Херсон и другие города, только вот простым людям это никак не поможет», — подчеркнул он.

Кастюкевич отметил, что приезд известной актрисы — это «очередная пиар-акция на голоде и страхе». По его словам, подобные визиты устраиваются ради медийного эффекта, на котором построена вся западная пропаганда.

Ранее депутат рады Артем Дмитрук высказал мнение, что приезд Анджелины Джоли на Украину нужен для того, чтобы отвлечь внимание от провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

Накануне СМИ писали, что актриса посетила подконтрольный ВСУ город Херсон. Звезда прибыла в страну с гуманитарной миссией. В 2022 году Джоли приезжала во Львов.

