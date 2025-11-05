Бывший СССР
Депутат Рады раскрыл смысл приезда Джоли на Украину

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Анджелина Джоли

Анджелина Джоли. Фото: Andrea Staccioli / Keystone Press Agency / Global Look Press

Приезд голливудской звезды Анджелины Джоли на Украину нужен для того, чтобы отвлечь внимание от провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Джоли на фоне поиграла. Трагедия в Покровске немного спала с информационной повестки. Кто следующий?» — отметил политик.

По словам Дмитрука, «звезд в мире очень много, на годы вперед хватит, тем более, что платить есть чем, да и просто создавать инфомусор много ума не надо». В итоге «Покровск уйдет молчаливо, как и Курск, и другие провалы», добавил он.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли посетила подконтрольный ВСУ город Херсон. СМИ писали, что звезда прибыла в страну с гуманитарной миссией. В 2022 году Джоли приезжала во Львов.

Позже в Верховной Раде подтвердили мобилизацию охранника Анджелины Джоли. СМИ писали, что во время проверки на блокпосту военкомы и полицейские выяснили, что у водителя отсутствуют военно-учетные документы. Мужчину доставили в ТЦК, где выяснилось, что он является офицером запаса и не имеет отсрочки от мобилизации.

