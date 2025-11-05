Приезд голливудской звезды Анджелины Джоли на Украину нужен для того, чтобы отвлечь внимание от провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
«Джоли на фоне поиграла. Трагедия в Покровске немного спала с информационной повестки. Кто следующий?» — отметил политик.
По словам Дмитрука, «звезд в мире очень много, на годы вперед хватит, тем более, что платить есть чем, да и просто создавать инфомусор много ума не надо». В итоге «Покровск уйдет молчаливо, как и Курск, и другие провалы», добавил он.
Ранее стало известно, что Анджелина Джоли посетила подконтрольный ВСУ город Херсон. СМИ писали, что звезда прибыла в страну с гуманитарной миссией. В 2022 году Джоли приезжала во Львов.
Позже в Верховной Раде подтвердили мобилизацию охранника Анджелины Джоли. СМИ писали, что во время проверки на блокпосту военкомы и полицейские выяснили, что у водителя отсутствуют военно-учетные документы. Мужчину доставили в ТЦК, где выяснилось, что он является офицером запаса и не имеет отсрочки от мобилизации.