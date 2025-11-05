В Раде подтвердили мобилизацию охранника Анджелины Джоли

Попытку мобилизации охранника американской актрисы Анджелины Джоли сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) подтвердили депутаты Верховной Рады. Об этом нардепы Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Марьяна Безуглая написали в своих Telegram-каналах.
«ТЦК забрали охранника Анджелины Джоли, она пошла его увольнять», — написала Безуглая.
Депутат Гончаренко иронично прокомментировал, что президент Украины Владимир Зеленский создал «страну свободных людей», раз голливудской актрисе, приехавшей с визитом, пришлось лично забирать своего охранника из ТЦК.
Ранее в Киеве сотрудники ТЦК задержали учителя физкультуры и выволокли его на глазах у детей во время урока. По словам очевидцев, дети начали снимать происходящее на телефоны, но администрация запретила распространять видео.