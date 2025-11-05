Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:06, 5 ноября 2025Бывший СССР

В Раде подтвердили мобилизацию охранника Анджелины Джоли

Депутаты Рады Гончаренко и Безуглая подтвердили мобилизацию охранника Джоли
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Попытку мобилизации охранника американской актрисы Анджелины Джоли сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) подтвердили депутаты Верховной Рады. Об этом нардепы Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Марьяна Безуглая написали в своих Telegram-каналах.

«ТЦК забрали охранника Анджелины Джоли, она пошла его увольнять», — написала Безуглая.

Депутат Гончаренко иронично прокомментировал, что президент Украины Владимир Зеленский создал «страну свободных людей», раз голливудской актрисе, приехавшей с визитом, пришлось лично забирать своего охранника из ТЦК.

Ранее в Киеве сотрудники ТЦК задержали учителя физкультуры и выволокли его на глазах у детей во время урока. По словам очевидцев, дети начали снимать происходящее на телефоны, но администрация запретила распространять видео.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия теряет покупателей своего зерна. Экспорт пшеницы резко сокращается

    ЦСКА проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче Кубка России

    Путин заявил о необходимости пресекать провокации по межнациональным конфликтам

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    В Судане разбился военный самолет

    Тату-мастер изнасиловал туристку пальцами во время сеанса на Ибице

    В Раде подтвердили мобилизацию охранника Анджелины Джоли

    США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной ракеты

    Украинский военный рассказал о стыде за страну перед Анджелиной Джоли

    Путин провел встречу с председателем Верховного суда России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости