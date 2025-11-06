BZ: ВС России успешно используют в Донбассе опыт Первой мировой

Вооруженные силы (ВС) России успешно используют в Донбассе опыт Первой мировой войны для прорыва фронта. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на экспертов.

В частности, авторы материала обратили внимание на опыт Брусиловского прорыва 1916 года — успешной кампании Российской империи по прорыву войск Австро-Венгрии, позволившей вырваться из окопных позиционных боев. В связи с этим, они призвали обратиться к опыту этого глобального конфликта, чтобы понять украинский кризис.

«Сегодняшняя стратегия России по поиску слабых мест по всей линии фронта перед развертыванием крупных группировок войск во многом напоминает Брусиловское наступление 1916 года, одну из самых успешных операций Первой мировой войны (...) Можно предположить, что сегодняшние российские генералы чувствовали бы себя как дома в штабе Царской армии в Луцке, где произошел прорыв», — приводит издание мнение историков.

Брусиловский прорыв — самая успешная наступательная войсковая операция России в Первой мировой войне, которая получила свое название в честь генерала от кавалерии Алексея Брусилова. С его именем связывают разработку новых подходов в тактике и стратегии, которые позволили прорвать фронт в условиях позиционных боев.