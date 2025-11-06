Бывший СССР
В США рассказали о приближении крупной победы российских войск

WSJ: ВС России на Украине близки к крупной победе
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России близки к одной из самых крупных побед в украинском конфликте. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Российская армия стоит на пороге крупнейшего за последние два года завоевания на Украине», — рассказали в материале.

Речь идет об успешном продвижении российских войск в Красноармейске (украинское название — Покровск). Отмечается, что Москва делает ставки на военную мощь и развитую промышленность. Киев же полагается на помощь западных партнеров, стараясь «измотать противника».

Ранее неназванный офицер Вооруженных сил Украины в интервью для французских журналистов заявил, что взятие Красноармейска российскими войсками является вопросом двух недель. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, описал ситуацию в Красноармейске словами «не жопа, а жопище».

