Орбан заявил об огромной ошибке Запада по Украине

Орбан: Запад совершил огромную ошибку в вопросе конфликта на Украине

Запад совершил огромную ошибку в вопросе конфликта на Украине, необходимо положить конец боевым действиям. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции с главой США Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

«Это была огромная ошибка, то, что мы, то есть Запад, совершили несколько лет назад, и нужно остановить это», — сказал он. Орбан добавил, что понимает решимость Трампа сделать все возможное для завершения украинского конфликта. По его словам, он прибыл в Вашингтон, чтобы внести вклад в мирные усилия американского лидера.

Ранее венгерский премьер заявил, что Украине следует надеяться на чудо ради победы в конфликте с Россией.