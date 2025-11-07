Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:38, 7 ноября 2025Бывший СССР

Пленный рассказал об уничтожении целых рот ВСУ под Красноармейском

Пленный Парибус: ВС России уничтожают целые роты ВСУ под Красноармейском
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Российские войска в ходе наступления в окруженном Красноармейске (украинское название — Покровск) уничтожают целые роты бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал пленный украинский военный Николай Парибус, передает ТАСС.

«Рота, если выходила на удержание позиции, почти не возвращались, оставались на позиции. Потом набирали снова людей и снова на те же позиции снова выставляли», — заявил военный.

Он добавил, что украинские потери только на его позиции достигли сотни человек.

Ранее неназванный офицер ВСУ в интервью французской газете Le Mondе заявил, что взятие Красноармейска российскими войсками является вопросом дней или максимум двух недель. При этом он подчеркнул, что город мог бы держаться месяцами, если бы командование украинских войск не допускало ошибок.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о тяжелых встречных боях с ВСУ у границы

    В Европе прошли учения по сценарию возможной войны с Россией

    Родителям 30-летних россиян посоветовали торопить их с браком

    Российские войска начали зачистку окраин Красноармейска

    ФСБ задержала оправдывавшего терроризм россиянина

    Американские военные отравились неизвестным порошком на базе после приезда Трампа

    Назван главный риск для ЕС в случае задержки репарационного кредита Киеву

    Пленный рассказал об уничтожении целых рот ВСУ под Красноармейском

    Россиянам назвали сроки выплаты январских пенсий

    Главком ВСУ использовал военный бюджет Украины для лечения отца в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости