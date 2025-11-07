Пленный рассказал об уничтожении целых рот ВСУ под Красноармейском

Пленный Парибус: ВС России уничтожают целые роты ВСУ под Красноармейском

Российские войска в ходе наступления в окруженном Красноармейске (украинское название — Покровск) уничтожают целые роты бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал пленный украинский военный Николай Парибус, передает ТАСС.

«Рота, если выходила на удержание позиции, почти не возвращались, оставались на позиции. Потом набирали снова людей и снова на те же позиции снова выставляли», — заявил военный.

Он добавил, что украинские потери только на его позиции достигли сотни человек.

Ранее неназванный офицер ВСУ в интервью французской газете Le Mondе заявил, что взятие Красноармейска российскими войсками является вопросом дней или максимум двух недель. При этом он подчеркнул, что город мог бы держаться месяцами, если бы командование украинских войск не допускало ошибок.