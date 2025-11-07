Силовые структуры
Раскрыт мотив расправы над другом Павла Дурова в ОАЭ

СК: Фигуранты похитили Новака и его супругу с целью вымогательства криптовалюты
Подозреваемые в причастности к расправе над криптотрейдером и другом Павла Дурова Романом Новаком и его женой Анной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) похитили их с целью вымогательства криптовалюты. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным следствия, все произошло в октябре. После похищения злоумышленники расправились с криптоброкером и его женой и закопали их в пустыне.

Ранее сообщалось, что в задержании причастных к исчезновению криптотрейдера и друга Павла Дурова Романа Новака и его жены Анны в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) участвовали спецназ, полицейские и сотрудники Следственного комитета (СК) России.

В совершении преступления, жертвами которого стали бизнесмен и его супруга, подозреваются участники преступной группы.

