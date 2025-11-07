Силовые структуры
19:02, 7 ноября 2025Силовые структуры

Задержание причастных к исчезновению друга Дурова и его жены в ОАЭ попало на видео

МВД и СК показали видео задержания причастных к убийству Новака и его жены в ОАЭ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В задержании причастных к исчезновению криптотрейдера и друга Павла Дурова Романа Новака и его жены Анны в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) участвовали спецназ, полицейские и сотрудники Следственного комитета (СК) России. Видео опубликовали официальный представитель МВД России Ирина Волк и официальный представитель СК Светлана Петренко.

На кадрах видны силовики, которые взламывают квартиры подозреваемых. На них надевают наручники и ведут к следователю.

По данным Волк, задержания провели в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях. В совершении преступления, жертвами которого стали бизнесмен и его супруга, подозреваются участники преступной группы. Они похитили мужчину и его жену с целью вымогательства криптовалюты, расправились с ними, а тела закопали в пустыне.

Октябрьский суд Петербурга арестовал троих фигурантов дела.

