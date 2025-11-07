Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:17, 7 ноября 2025Силовые структуры

У подозреваемых в причастности к расправе над другом Дурова заметили синяки

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве Новака и его жены, у них синяки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу третьего фигуранта уголовного дела о расправе над криптотрейдером и другом Павла Дурова Романом Новаком и его женой Анной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По ходатайству следователя до 28 декабря арестован Владимир Далекин, который признал вину в совершении преступления. Слушания проходили в закрытом режиме, однако по дороге в зал судебного заседания журналисты заметили на лицах фигурантов синяки, отмечает «Фонтанка».

Подозреваемого в расправе над Новаками Юрия Шарыпова также доставили в суд с травмами на лице, но он отказался рассказывать об их происхождении. Синяк под глазом был замечен и у бывшего полицейского Константина Шахта, арестованного по делу. Далекина провели в зал стремительно, он с головой накрылся курткой. 

Шарыпов частично признал вину, Шахт заявил о своей невиновности.

Ранее стало известно, что расправу над криптотрейдером и его супругой совершили трое мужчин — 45-летний Владимир, 46-летний Юрий и 53-летний Константин. Двое из них родились в Ленинграде, а третий — в Казахстане.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сгорели заживо». В Дагестане вертолет рухнул на частный дом. Есть жертвы

    Российский хоккеист-чемпион сравнил жизнь в США и в Европе

    Россияне охладели к покупке бытовой техники

    Собчак матом обратилась к Instagram после удаления ее фотографии с сыном

    Трампа призвали свергнуть Мадуро

    Названа распространенная ошибка при чистке зубов

    В России заговорили о «выжившем Пригожине»

    Зеленский отверг доброту Лукашенко

    Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

    Российский авторынок обогнал европейские страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости