У подозреваемых в причастности к расправе над другом Дурова заметили синяки

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве Новака и его жены, у них синяки

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу третьего фигуранта уголовного дела о расправе над криптотрейдером и другом Павла Дурова Романом Новаком и его женой Анной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По ходатайству следователя до 28 декабря арестован Владимир Далекин, который признал вину в совершении преступления. Слушания проходили в закрытом режиме, однако по дороге в зал судебного заседания журналисты заметили на лицах фигурантов синяки, отмечает «Фонтанка».

Подозреваемого в расправе над Новаками Юрия Шарыпова также доставили в суд с травмами на лице, но он отказался рассказывать об их происхождении. Синяк под глазом был замечен и у бывшего полицейского Константина Шахта, арестованного по делу. Далекина провели в зал стремительно, он с головой накрылся курткой.

Шарыпов частично признал вину, Шахт заявил о своей невиновности.

Ранее стало известно, что расправу над криптотрейдером и его супругой совершили трое мужчин — 45-летний Владимир, 46-летний Юрий и 53-летний Константин. Двое из них родились в Ленинграде, а третий — в Казахстане.