Предполагаемые расчленители друга Дурова и его жены высказались о преступлении

Суд арестовал Шарыпова за убийство Новака и его жены, он частично признал вину

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал второго фигуранта уголовного дела о расправе над криптотрейдером и другом Павла Дурова Романом Новаком и его женой Анной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимый Юрий Шарыпов по ходатайству следствия заключен под стражу до 28 декабря. Сам он просил о домашнем аресте, однако суд не нашел оснований для избрания ему более мягкой меры пресечения.

Он частично признал свою вину в совершении преступления. Его предполагаемый сообщник — бывший полицейский Константин Шахт — заявил о своей невиновности. Он также арестован и отправлен в СИЗО почти на два месяца.

Ранее стало известно, что расправу над криптотрейдером и его супругой совершили трое мужчин — 45-летний Владимир, 46-летний Юрий и 53-летний Константин. Двое из них родились в Ленинграде, а третий — в Казахстане.