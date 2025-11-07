Силовые структуры
16:57, 7 ноября 2025

Экс-полицейского отправили в СИЗО по делу о расчленении друга Дурова и его жены

В Петербурге суд отправил в СИЗО экс-полицейского по делу об убийстве Новака
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд отправил в СИЗО до 28 декабря Константина Шахта по делу о расчлененных криптотрейдере Романе Новаке и его жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Шахт был задержан днем ранее, 6 ноября. Ему предъявили обвинение, однако он отказался его признать и возражал против ходатайства следователя об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Процесс проходил в закрытом режиме.

По данным «Фонтанки», Шахт — экс-полицейский. Его, а также Юрия Шарыпова и Владимира Далекина считают организаторами и исполнителями расправы над Новаками.

Утром 7 ноября стало известно, что в Петербурге следователи возбудили дело по факту пропажи Новака и его жены Анны. Сообщалось, что супругов расчленили на съемной вилле в ОАЭ.

Новака называют другом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

