11:51, 7 ноября 2025Силовые структуры

Стало известно о расчленении друга Павла Дурова и его жены

Друга Павла Дурова и его жену убили и расчленили в съемной вилле ОАЭ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: pio3 / Shutterstock / Fotodom

Криптотрейдера Романа Новака и его жену Анну расчленили на съемной вилле в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, пару заманили на виллу в городе Хатт под предлогом беседы с потенциальными инвесторами. На деле преступников интересовал криптокошелек Новака — на нем, предполагалось, лежали миллиарды долларов. Однако на месте выяснилось, что кошелек пустой.

После этого от супругов избавились, разложив останки по пакетам, и оставили в разных контейнерах в окрестностях торгового центра.

Ранее сообщалось, что в Петербурге следователи возбудили дело после пропажи Новака в ОАЭ. Российские правоохранители вместе с коллегами из ОАЭ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Новака называют другом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

    Стало известно о расчленении друга Павла Дурова и его жены

