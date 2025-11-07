Стало известно о расчленении друга Павла Дурова и его жены

Криптотрейдера Романа Новака и его жену Анну расчленили на съемной вилле в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, пару заманили на виллу в городе Хатт под предлогом беседы с потенциальными инвесторами. На деле преступников интересовал криптокошелек Новака — на нем, предполагалось, лежали миллиарды долларов. Однако на месте выяснилось, что кошелек пустой.

После этого от супругов избавились, разложив останки по пакетам, и оставили в разных контейнерах в окрестностях торгового центра.

Ранее сообщалось, что в Петербурге следователи возбудили дело после пропажи Новака в ОАЭ. Российские правоохранители вместе с коллегами из ОАЭ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Новака называют другом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.