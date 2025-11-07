Силовые структуры
10:59, 7 ноября 2025Силовые структуры

Появились подробности об исчезновении друга Павла Дурова и его жены в ОАЭ

В Петербурге следователи возбудили дело после пропажи Романа Новака в ОАЭ
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anas Alasil / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Дело возбудили по статье 105 УК РФ («Убийство»). Российские правоохранители вместе с коллегами из ОАЭ устанавливают все обстоятельства произошедшего. По версии следствия, 2 октября пара должна была встретиться с инвесторами в городе Хатта. Личный водитель привез их на стоянку у озера, где Новак с женой пересели в другую машину и уехали на указанную встречу. Дальше связь с молодыми людьми пропала.

Новака называют другом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. По данным «112», Новак скрылся с 500 миллионами долларов, взятыми у инвесторов на развитие бизнеса.

У пары осталось двое детей. Их забрал в Россию отец Анны.

Ранее в России пропала семья Усольцевых. Их поиски продолжаются больше месяца. Семья в конце сентября отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае и пропала. Волонтеры и следователи не нашли никаких улик в лесу, также в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов, которые могли бы помочь в расследовании. Поиски россиян осложняют погодные условия, а также несостыковки в версиях о пропаже.

    Все новости