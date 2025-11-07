Силовые структуры
17:00, 7 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыты имена расчленивших в ОАЭ друга Павла Дурова с женой

«Фонтанка.ру»: Криптотрейдера Новака и его супругу в ОАЭ расчленили трое мужчин
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @t0r

Установлены личности расчленившие российского криптотрейдера и друга Павла Дурова Романа Новака и его супругу в ОАЭ. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, основными фигурантами являются трое мужчин — 45-летний Владимир, 46-летний Юрий и 53-летний Константин. Двое из них родились в Ленинграде, а третий — в Казахстане. После расправы над Новаками они приехали в Санкт-Петербург. Отмечается, что число подозреваемых увеличилось до восьми человек. Среди них — 22-летний житель Ленинградской области. Следователи считают, что он был посредником.

По информации «Фонтанки.ру», следователи установили, как развивались события. В день исчезновения Новаки сели в автомобиль марки Range Rover и поехали на встречу с инвесторами на виллу. Позже на парковке обнаружили другую машину — Ford. Предполагается, что водитель Fordа избавлялся от улик и выбрасывал пакеты в мусорные контейнеры.

Правоохранители считают, что преступление над семейной парой отличалось особой жестокостью, потому что исполнители заранее купили специальное вещество, которое способно разрушать кожные покровы при взаимодействии с водой.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения Новака.

