21:57, 7 ноября 2025

Трамп усмехнулся после слов Орбана об Украине

Марина Совина
Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Glooballookpress.com

Президент США Дональд Трамп усмехнулся в ответ на слова премьер-министра Венгрии о шансах Украины на победу. На это обратило внимание РИА Новости.

Орбан в ходе встречи с американским лидером в Белом доме заявил, что Украина может победить в конфликте только чудом. Услышав это, Трамп усмехнулся и согласился с ним.

Ранее американский президент предположил, что украинский конфликт закончится в недалеком будущем. Он отметил, что «иногда приходится сражаться чуть дольше», но выразил уверенность, что конфликт будет урегулирован.

