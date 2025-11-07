Интернет и СМИ
В России захотели на сутки блокировать сим-карты после роуминга

«Ъ»: В РФ могут ввести 24-часов «период охлаждения» для сим-карт после роумнига
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вскоре в России могут на сутки ограничивать работоспособность сим-карт, если ранее абонент находился в международном роуминге. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Как поясняет издание, в течение этого периода нельзя будет воспользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС. Кроме того, «период охлаждения» может начаться автоматически, если сим-карта была неактивна в течение 72 часов и более. «Тем не менее, по словам источника, власти утвердили механизм, который должен сократить время «охлаждения»: на телефон будет приходить СМС с ссылкой, по которой абоненту нужно будет перейти и ввести так называемую капчу», — говорится в материале. После этих манипуляций сим-карта вновь заработает в полном объеме.

При этом один из источников отметил, что есть вопрос, существует ли у всех операторов связи техническая возможность, чтобы реализовать такой комплекс мер. Как сообщил коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар, «период охлаждения» могут ввести для того, чтобы ограничить сим-карты, которые используются для беспилотников.

Ранее в России вступил силу закон об ограничении количества сим-карт.

