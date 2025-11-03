Володин: В ноябре в России вступил силу закон об ограничении количества сим-карт

В ноябре в России вступил силу закон об ограничении количества сим-карт в одни руки. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В рамках федерального закона № 303-ФЗ с начала месяца гражданину РФ можно регистрировать на себя не более 20 абонентских номеров, а мигранту — не более 10. Операторам будет разрешено блокировать сим-карты в случае превышения установленного лимита.

По данным Роскомнадзора, в октябре на 89 тысяч российских абонентов было оформлено почти 6,5 миллиона телефонных номеров, а на 37 тысяч мигрантов — 757 тысяч сим-карт. Сотовым операторам будет запрещено предоставлять услуги таким пользователям.

«Проверить количество оформленных сим-карт можно на "Госуслугах" в специальном разделе. Там же есть возможность заблокировать ненужные или незнакомые номера, установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. Сервисом за 2 месяца воспользовались около 200 тысяч человек», — добавил спикер нижней палаты парламента.

Ограничение лимита оформленных сим-карт объясняют борьбой с кибермошенничеством и охраной граждан от действий злоумышленников и финансовых потерь.

Ранее Министерство цифрового развития предложило блокировать анонимные спам-звонки, совершаемые компаниями на телефоны абонентов операторов связи. Компании, совершающие звонки россиянам, могут обязать предоставлять информацию операторам о цели звонков. «Это нужно для того, чтобы граждане видели, кто и зачем им звонит. В противном случае такой вызов будет блокироваться», — объяснили в Минцифры.