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23:11, 7 октября 2024Россия

Минцифры предложило блокировать анонимные спам-звонки

Минцифры предложило обязать компании сообщать операторам цели обзвона россиян

Фото: freestocks / Unsplash

Министерство цифрового развития предложило блокировать анонимные спам-звонки, совершаемые компаниями на телефоны абонентов операторов связи, следует из опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов документа.

Компании, совершающие звонки россиянам, могут обязать предоставлять информацию операторам о цели звонков. «Это нужно для того, чтобы граждане видели, кто и зачем им звонит. В противном случае такой вызов будет блокироваться», — объяснили в Минцифры.

Переданные данные будут передаваться от оператора к оператору. На телефоне абонента определится источник звонка, при этом он будет иметь возможность отказаться от массовых вызовов или выбрать лишь те компании, вызовы от которых он пожелает принимать.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку о введении лимита sim-карт на одного человека. Оператор должен будет проверять число карт через Государственную информационную систему контроля состояния идентификационных модулей (ГИС КСИМ).

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      Маргарита Пименова
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