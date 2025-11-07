Экономика
Россиянам спрогнозировали спад цен на один вид жилья

Вторичная недвижимость в России скоро начнет дешеветь. В этом издание «Газета.Ru» заверил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По прогнозам специалиста, спад цен на готовое жилье придется на конец года. В течение декабря вторичные квартиры в России могут потерять в стоимости от одного до трех процентов в сравнении с октябрем и ноябрем, заявил Трепольский. Как он пояснил, вторичный рынок из-за отсутствия масштабных льготных программ кредитования особо чувствителен к изменениям ключевой ставки. Из-за этого квартировладельцы, заинтересованные в срочной продаже, готовы на довольно существенные скидки — 5-10 процентов и выше.

Декабрь, как полагает финансист, не будет отличаться высоким спросом на готовые квартиры, а неопределенность по поводу ипотечных условий на следующий год заставит покупателей принять выжидательную позицию. Это закономерно скажется на ценах в сегменте.

Ранее россиянам предрекли повышение ставок аренды в ближайшие два года. Темпы роста, правда, замедлятся: аренда жилья с ремонтом подорожает на 10-15 процентов годовых в крупных городах и на 5-7 процентов в средних и малых.

