14:20, 26 мая 2026

Названо лучшее время приема пищи для улучшения сна

Front Nutr: Ранний режим питания улучшает качество сна при ожирении
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ограничение времени приема пищи может улучшать качество сна у женщин с лишним весом или ожирением. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые проанализировали данные 31 женщины. Участницы по очереди проходили два режима питания: ранний, когда есть можно было с 8:00 до 16:00, и поздний, когда приемы пищи приходились на период с 13:00 до 21:00. Сон оценивали с помощью браслетов-актиграфов и опросников.

Оказалось, что ранний режим питания улучшал объективные показатели сна. У женщин повышалась эффективность сна, уменьшалась его фрагментация и сокращалась длительность ночных пробуждений. При позднем режиме таких изменений не наблюдалось.

При этом субъективно участницы не замечали значительных изменений: опросники не показали улучшения качества сна.

Ученые также выяснили, что эффект раннего питания не был связан с вечерним голодом или насыщением.

Авторы считают, что раннее «пищевое окно» может лучше согласовываться с циркадными ритмами организма и поэтому положительно влиять на сон.

Ранее ученые выяснили, что дополнительный сон после недосыпа снижает риск преждевременной смерти.

