06:58, 9 ноября 2025Путешествия

Автобус с туристами опрокинулся в Таиланде

Автобус с туристами опрокинулся в Таиланде, пострадали 38 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Автобус с туристами опрокинулся в Таиланде, пострадали 38 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что среди пострадавших могут быть россияне. ДТП произошло в провинции Лампанг на севере страны, на спуске с перевала Кхун Тан. Водитель автобуса потерял управление на скользкой дороге, завалился на бок и перекрыл все полосы движения.

У большинства пассажиров диагностировали легкие ушибы, однако несколько человек оказались заблокированы внутри и получили серьезные травмы. Пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в критическом состоянии.

Ранее в Таиланде попал в аварию экскурсионный автобус, в котором находились 11 россиян. Двоих россиян в очень тяжелом состоянии доставили в госпиталь Канчабури. Еще двое получили травмы средней степени тяжести. Семеро пострадавших получили помощь на месте и отправились в ближайший отель.

