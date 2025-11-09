Россия
Экс-замглавы транспортного СК не отпустили на СВО

Юлия Мискевич
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Экс-замглавы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Александра Задорина не отпустили на специальную военную операцию. Об этом сообщает ТАСС.

До этого Задорина обвинили в краже ювелирных изделий, изъятых в ходе обыска, на общую сумму свыше 19 миллионов рублей.

Уточняется, что экс-замглавы неоднократно подавал прошение об уходе на СВО, однако, вопреки законности его желания, его прошение об уходе на спецоперацию неоднократно отклонялось.

Ранее стало известно, что Александру Задорину грозит 15 лет лишения свободы.

