Экс-замглавы транспортного СК России украл драгоценностей на 19 миллионов рублей

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Бывшему заместителю руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Александру Задорину грозит 15 лет лишения свободы за кражу драгоценностей на 19 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст выступления прокурора во время прений сторон.

По данным агентства, представитель гособвинения просил суд назначить фигуранты наказание в видео лишения свободы на 2 лет в колонии строгого режима и лишения права занимать должности представителя власти на 10 лет.

По данным агентства, в судебных документах сказано, что 16 апреля 2019 года во время расследования уголовного дела правоохранители проводили обыск в павильоне Vangold в торгово-развлекательном центре «Мега Химки». Тогда они изъяли ювелирные изделия. Задорин забрал из в свой служебный кабинет. Судя по материалам, после этого он дал распоряжение своим подчиненным не передавать украшения в камеру хранения вещественных доказательств. Кроме того, всплыл еще один эпизод.

По данным следствия, Задорин пытался помочь избежать уголовной ответственности виновнику столкновения гидросамолета Cessna с вертолетом Robinson R-44, произошедшей над Истринский водохранилищем в 2015 году. Жертвами авиакатастрофы стали все пассажиры и оба пилота. Бизнесмен, которому принадлежал годросамошет, передал подсудимому 2,5 миллиона рублей в качестве взятки.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница алмазодобывающего предприятия «Алроса», которую осудили за похищение более тысячи алмазов, купила на них недвижимость и машину для дочери.

