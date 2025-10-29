Силовые структуры
10:20, 29 октября 2025Силовые структуры

Выносившая в белье алмазы экс-сотрудница «Алросы» сделала крупные приобретения

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Бывшая сотрудница алмазодобывающего предприятия «Алроса», которую осудили за похищение более тысячи алмазов, купила на них недвижимость и машину для дочери. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего женщине удалось обзавестись тремя помещениями, машино-местом, двумя земельными участками, домом, зданием. Все это, а также изъятые у женщины драгоценности были взысканы в счет возмещения гражданского иска предприятия.

Экс-сотрудницу компании приговорили в 2021 году к девяти годам колонии. Сообщалось, что она вынесла алмазы на сумму свыше 700 миллионов рублей в нижнем белье. Чтобы скрыть кражу, она заменяла камни техническим сырьем. За сбыт краденого отвечали ее подельники, им также вынесли приговор.

Ранее была раскрыта сумма, найденная при обысках у семьи экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского.

