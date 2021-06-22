Вынесшая в нижнем белье алмазы россиянка получила девять лет колонии

Дорогомиловским судом Москвы к девяти годам колонии общего режима приговорена 60-летняя бывшая сотрудница Единой сбытовой организации (ЕСО) АЛРОСА Елена Канунникова, вынесшая в нижнем белье алмазы на сумму свыше 700 миллионов рублей. Об этом во вторник, 22 июня, в своем Telegram-канале сообщает Генеральная прокуратура России.

Изначально обвинение требовало для похитительницы драгоценностей десять лет тюрьмы. К различным срокам приговорены и сообщники Канунниковой: 59-летний гражданин Грузии Владимир Табидзе получил семь лет, 48-летний Евгений Богомолов и 56-летний Владимир Гординский приговорены к шести годам колонии, а 57-летнему Сергею Свиридову дали четыре года колонии общего режима.

Как сообщает Следственный комитет России (СКР), преступления совершались в 2016-2019 годах. Елена Канунникова выкрала 1027 алмазов высокого качества. Чтобы скрыть кражу, она заменяла камни техническим сырьем. За сбыт краденого отвечали ее подельники. При попытке хищения в июне 2019 года очередной партии алмазов стоимостью более 22 миллионов рублей сотрудники ФСБ и СКР задержали группировку с поличным.

Во время обысков силовики обнаружили в квартирах обвиняемых почти 500 необработанных природных алмазов общей массой более двух тысяч карат и 11 бриллиантов на сумму более трех миллионов долларов. Также была найдена наличность, — два миллиона долларов и 500 тысяч евро, ювелирные украшения зарубежных брендов, более 30 инкрустированных бриллиантами часов.

Гражданский иск представителя АЛРОСА на сумму более 713 миллионов рублей удовлетворен в полном объеме.