Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:35, 29 октября 2025Силовые структуры

Раскрыта сумма найденных при обысках у семьи экс-мэра российского курорта миллионов

При обысках у экс-мэра Сочи изъяли 62 млн рублей, 40 тыс. долларов и 2 тыс. евро
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Алексей Копайгородский

Алексей Копайгородский. Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

При обысках в доме экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины, а также старшего сына правоохранители нашли крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Об этом сообщает ТАСС.

Всего было изъято 62 миллиона рублей, 2,1 тысячи евро, а также 40 тысяч долларов. Большая часть суммы находилась в двух квартирах сына в Москве на Цветном бульваре и в Санкт-Петербурге на Миллионной улице. Теперь деньги хранятся на спецсчете следственного департамента МВД России.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура просит отобрать у экс-мэра Сочи 77 объектов недвижимости.

Копайгородские находятся в СИЗО. По версии следствия, они похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей. Также в ноябре 2023 года Копайгородский через жену получил от предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что редактор крупного информагентства отверг обвинения в даче взятки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали в расследовании пропавшей месяц назад в тайге российской семьи

    Монсон призвал отказаться от трансляции ОИ-2026 в России в случае недопуска ее спортсменов

    Кредитный рейтинг российской молодежи резко снизился

    Лукашенко поздравил президента страны НАТО с одним праздником

    Найден эффективный способ победить хроническую боль в коленях без лекарств

    Стало известно место похорон Романа Попова

    Поклонская заявила об угрозе из-за раскрытия ее нового имени

    Выносившая в белье алмазы экс-сотрудница «Алросы» сделала крупные приобретения

    Скабеева описала одно утверждение Трампа словами «это уже полный кринж»

    «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» показала фигуру в красном бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости