Раскрыта сумма найденных при обысках у семьи экс-мэра российского курорта миллионов

При обысках у экс-мэра Сочи изъяли 62 млн рублей, 40 тыс. долларов и 2 тыс. евро

При обысках в доме экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины, а также старшего сына правоохранители нашли крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Об этом сообщает ТАСС.

Всего было изъято 62 миллиона рублей, 2,1 тысячи евро, а также 40 тысяч долларов. Большая часть суммы находилась в двух квартирах сына в Москве на Цветном бульваре и в Санкт-Петербурге на Миллионной улице. Теперь деньги хранятся на спецсчете следственного департамента МВД России.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура просит отобрать у экс-мэра Сочи 77 объектов недвижимости.

Копайгородские находятся в СИЗО. По версии следствия, они похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей. Также в ноябре 2023 года Копайгородский через жену получил от предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей.

