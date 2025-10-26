Генпрокуратура потребовала изъять недвижимость у бывшего мэра российского города

В Сочи Генпрокуратура просит отобрать у Копайгородского 77 объектов недвижимости

В Сочи Генпрокуратура просит отобрать у экс-мэра Алексея Копайгородского 77 объектов недвижимости. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество экс-мэра Сочи и его родственников на сумму 1,6 миллиарда рублей. Среди активов пять машин, элитная квартира в Санкт-Петербурге и другие объекты. Хостинский районный суд города наложил обеспечительный арест на имущество и счета.

Копайгородскому предъявлено обвинение по статьям 160 («Растрата») и 290 («Получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, он и его супруга похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей. Также в ноябре 2023 года Копайгородский через жену получил от предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что суд отреагировал на просьбу жены экс-мэра Сочи забрать трех детей в СИЗО.