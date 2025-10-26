Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:17, 26 октября 2025Силовые структуры

Генпрокуратура потребовала изъять недвижимость у бывшего мэра российского города

В Сочи Генпрокуратура просит отобрать у Копайгородского 77 объектов недвижимости
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Мещанского суда / РИА Новости

В Сочи Генпрокуратура просит отобрать у экс-мэра Алексея Копайгородского 77 объектов недвижимости. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество экс-мэра Сочи и его родственников на сумму 1,6 миллиарда рублей. Среди активов пять машин, элитная квартира в Санкт-Петербурге и другие объекты. Хостинский районный суд города наложил обеспечительный арест на имущество и счета.

Копайгородскому предъявлено обвинение по статьям 160 («Растрата») и 290 («Получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, он и его супруга похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей. Также в ноябре 2023 года Копайгородский через жену получил от предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что суд отреагировал на просьбу жены экс-мэра Сочи забрать трех детей в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа

    Артемий Лебедев раскритиковал общественные туалеты в России

    На Западе высказались о российской ракете «Буревестник»

    Десять человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    ВСУ предрекли крупнейшее поражение со времен «Азовстали»

    ВС России нанесли массированные удары по инфраструктуре Украины

    ВС РФ поразили несколько целей в Сумской области

    Пранкер назвал роковые ошибки в общении с мошенником

    Трампу предложили новый вариант урегулирования украинского конфликта

    Мобилизованного украинца нашли избитым после отправки в часть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости