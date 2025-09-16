Суд отреагировал на просьбу жены экс-мэра Сочи забрать трех детей в СИЗО

Суд Москвы не разрешил жене экс-мэра Сочи Копайгородской забрать детей в СИЗО

Люблинский суд Москвы отказал жене бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине в просьбе поместить к ней в изолятор трех маленьких детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Поместить детей к Копайгородской, содержащейся под стражей, отказал ранее следственный изолятор, потому она обратилась в суд. Женщина требовала признать отказ незаконным и обязать СИЗО разрешить ей иметь при себе детей, пока им не исполнится по четыре года. Однако в удовлетворении иска было отказано.

Копайгородской вменяют статьи 160 («Присвоение или растрата»), 291.1 («Посредничество во взяточничестве»), 309 («Подкуп или принуждение к даче показаний») и 174.1 («Легализация денежных средств или иного имущества») УК РФ. Дело связано с хищением двух земельных участков на 3,7 миллиона рублей. Также следствие считает, что женщина пыталась оказывать давление на свидетелей по уголовному делу, потому ходатайствовало о ее переводе из-под домашнего ареста в СИЗО. Также под стражей находится ее муж. Супруги вину не признают.