Редактор крупного информагентства отверг обвинения в даче взятки

Журналист URA.RU Аллаяров не признал вину в даче взятки родственнику

Редактор свердловского издания URA.RU Денис Аллаяров отверг обвинения в даче взятки родственнику, который является бывшим сотрудником полиции. На заседании суда он заявил, что не передавал никаких денег и готов позже подробно изложить свою позицию. Об этом сообщает URA.RU.

Следующее слушание назначено на 1 ноября.

Во время заседания суд огласил обвинение. Журналистов в зал не пустили, их разместили в отдельной комнате, где они могли следить за процессом по видеосвязи. Исключение сделали только для представителя издания.

«Повторяю, что я вину не признаю. [Своему дяде, бывшему главе угрозыска ОП №10 Андрею] Карпову никаких денег за совершение незаконных действий я не передавал. И более подробные пояснения я буду готов дать позже», — заявил Аллаяров.

Защита журналиста ходатайствовала о переносе заседания на 14 ноября, чтобы один из адвокатов смог пройти медосвидетельствование. Однако суд отказал и назначил слушание на 1 ноября. Тогда планируется допросить Карпова. Если он не придет, на допрос вызовут других свидетелей.

Ранее сообщалось, что Аллаярову продлили арест до 13 апреля. Он проведет в СИЗО почти год по делу о передаче взятки — якобы родному дяде, бывшему начальнику угрозыска.

Аллаярова арестовали 6 июня. Ему вменяется совершение преступления по статье 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»). Вину журналист не признает.