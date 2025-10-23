Редактор крупного информагентства проведет в СИЗО почти год из-за показаний родственника

Редактор Ura.ru Аллаяров останется в СИЗО до апреля после обвинений родного дяди

Свердловскому редактору агентства Ura.ru Денису Аллаярову продлили арест до 13 апреля. Он проведет в СИЗО почти год по делу о передаче взятки — якобы родному дяде, бывшему начальнику угрозыска. Все обвинение строится на его словах, передает Ura.ru.

Аллаяров просил отпустить его под домашний арест. За шесть месяцев в изоляторе, по словам защиты, следствие не предъявило ни одного прямого доказательства. На заседание пришло столько поддерживающих, что зал не смог вместить всех желающих.

«По договору найма снимаю квартиру, собственник предоставил согласие на то, чтобы в случае домашнего ареста я мог там находиться. На банковской карте у меня есть накопления. Также есть люди, готовые помочь с покупкой продуктов», — сказал журналист. Он добавил, что страдает хроническим пиелонефритом и нуждается в лечении.

Даже владелица квартиры приехала в суд, чтобы подтвердить, что у Аллаярова есть место для проживания. Но судья в итоге согласилась с позицией прокуратуры, и арест продлили еще на полгода.

Журналиста задержали 5 июня после обысков в редакции Ura.ru и у сотрудников агентства. Поводом стали показания его дяди Андрея Карпова, который заявил, что получил от племянника 20 тысяч рублей «за информацию» о криминальной обстановке. Больше доказательств не нашли: ни свидетелей, ни денег.

При этом Карпов проходит обвиняемым по трем статьям, включая получение взятки и превышение полномочий. По данным защиты, он пошел на сделку со следствием и оговорил родственника, чтобы смягчить собственное положение. В тот же день, когда Аллаярова отправили в СИЗО, Карпова перевели под домашний арест.

По словам адвокатов, в деле много нестыковок. Так, сумма «взятки» внезапно выросла с 20 тысяч до 120 тысяч рублей, а следствие решило, что деньги якобы передавались через бабушку журналиста. Карпов лично привез пожилую женщину в Следственный комитет, чтобы та дала показания на внука.

В свою очередь мать Аллаярова объяснила, что сын действительно переводил деньги бабушке на бытовые нужды и лечение. Но следствие эти показания проигнорировало.

В изоляторе, по словам Аллаярова, на него оказывалось давление. Неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ, уговаривали признать вину и «дать показания на бизнесменов». В противном случае обещали новое обвинение — в госизмене. Аллаяров отказался.

До этого Аллаяров рассказал, что ему заламывали руки во время обысков. Журналист также подчеркнул, что к нему долгое время не пускали адвоката, несмотря на неоднократные просьбы.

Аллаярова арестовали 6 июня. Ему вменяется совершение преступления по статье 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»). Вину журналист не признает.