Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:57, 23 октября 2025Силовые структуры

Редактор крупного информагентства проведет в СИЗО почти год из-за показаний родственника

Редактор Ura.ru Аллаяров останется в СИЗО до апреля после обвинений родного дяди
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Диана Антипова / ТАСС

Свердловскому редактору агентства Ura.ru Денису Аллаярову продлили арест до 13 апреля. Он проведет в СИЗО почти год по делу о передаче взятки — якобы родному дяде, бывшему начальнику угрозыска. Все обвинение строится на его словах, передает Ura.ru.

Аллаяров просил отпустить его под домашний арест. За шесть месяцев в изоляторе, по словам защиты, следствие не предъявило ни одного прямого доказательства. На заседание пришло столько поддерживающих, что зал не смог вместить всех желающих.

«По договору найма снимаю квартиру, собственник предоставил согласие на то, чтобы в случае домашнего ареста я мог там находиться. На банковской карте у меня есть накопления. Также есть люди, готовые помочь с покупкой продуктов», — сказал журналист. Он добавил, что страдает хроническим пиелонефритом и нуждается в лечении.

Даже владелица квартиры приехала в суд, чтобы подтвердить, что у Аллаярова есть место для проживания. Но судья в итоге согласилась с позицией прокуратуры, и арест продлили еще на полгода.

Журналиста задержали 5 июня после обысков в редакции Ura.ru и у сотрудников агентства. Поводом стали показания его дяди Андрея Карпова, который заявил, что получил от племянника 20 тысяч рублей «за информацию» о криминальной обстановке. Больше доказательств не нашли: ни свидетелей, ни денег.

Материалы по теме:
Дела семейные. Российский судья попалась на крупной взятке. Как жажда мести толкнула ее сына на убийства?
Дела семейные.Российский судья попалась на крупной взятке. Как жажда мести толкнула ее сына на убийства?
23 марта 2022
Полковникам никто не пишет. Офицеры МВД и ФСБ потребовали миллион долларов у вора в законе. Как он отправил их в тюрьму?
Полковникам никто не пишет.Офицеры МВД и ФСБ потребовали миллион долларов у вора в законе. Как он отправил их в тюрьму?
22 апреля 2022

При этом Карпов проходит обвиняемым по трем статьям, включая получение взятки и превышение полномочий. По данным защиты, он пошел на сделку со следствием и оговорил родственника, чтобы смягчить собственное положение. В тот же день, когда Аллаярова отправили в СИЗО, Карпова перевели под домашний арест.

По словам адвокатов, в деле много нестыковок. Так, сумма «взятки» внезапно выросла с 20 тысяч до 120 тысяч рублей, а следствие решило, что деньги якобы передавались через бабушку журналиста. Карпов лично привез пожилую женщину в Следственный комитет, чтобы та дала показания на внука.

В свою очередь мать Аллаярова объяснила, что сын действительно переводил деньги бабушке на бытовые нужды и лечение. Но следствие эти показания проигнорировало.

В изоляторе, по словам Аллаярова, на него оказывалось давление. Неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ, уговаривали признать вину и «дать показания на бизнесменов». В противном случае обещали новое обвинение — в госизмене. Аллаяров отказался.

До этого Аллаяров рассказал, что ему заламывали руки во время обысков. Журналист также подчеркнул, что к нему долгое время не пускали адвоката, несмотря на неоднократные просьбы.

Аллаярова арестовали 6 июня. Ему вменяется совершение преступления по статье 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»). Вину журналист не признает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рубио испугался выставить Трампа дураком». США отменили саммит с Путиным. Почему они это сделали?

    Похищенный в Москве итальянец пожаловался на сломанные ребра и панические атаки

    Россиянам назвали способ вернуть деньги за строительство дома

    Звезда западного шоу сбежал из России из-за угрозы расправы

    В центре галактики обнаружено загадочное свечение

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «негропотоп» вместо «негротрона»

    Перечислены убивающие мужскую потенцию продукты

    Критик назвал самую бесталанную артистку российской эстрады

    Россияне начали возвращаться в офисы

    Решение Трампа ввести санкции после отмены встречи с Путиным объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости