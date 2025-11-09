Пушилин заявил об ухудшении положения ВСУ в Димитрове

Ситуация для украинских войск в городе Димитрове ухудшается. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.
«Город находится практически в окружении, и выйти (...) у противника нет возможности от слова совсем», — рассказал Пушилин.
По его словам, ВСУ не могут провести ротацию или даже безболезненно сбежать из населенного пункта.
Ранее Пушилин рассказал, что находящиеся в окружении в Красноармейско-Дмитровской агломерации солдаты ВСУ сдаются в плен. По его словам, работа подразделений Вооруженных сил Российской Федерации проходит грамотно, несмотря на попытки ВСУ проводить контратаки.