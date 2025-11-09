Россиянам предсказали скачок цен на популярный деликатес

Доцент Ильяшенко: Красная рыба и икра подорожают на 5-7 % к Новому году

К Новому году красная рыба и икра в России вырастут в цене на пять-семь процентов. Об этом предупредила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко. Ее процитировало ТАСС.

Стоимость данных продуктов, как полагает она, увеличится в среднем до 1,4 и 9,9 тысячи рублей соответственно. Однако доцент уточнила, что темпы роста цен на икру окажутся ниже тех, что наблюдались в 2024 году.

Ильяшенко напомнила, что к концу октября этого года улов лососевых оценили в 335,2 тысячи тонн. Если сравнивать с прошлым годом, рост составил почти 44 процента. Впрочем, в связи с тем, что цены зависят еще от сезонности, инфляции, спроса и прочих факторов, значительный прирост улова не станет препятствием для предполагаемого подорожания.

Она также отметила, что на начало октября 2025 года средние потребительские цены на рыбу лососевых пород составили 1381 рублей за килограммов. Это на 16,8 процента больше, чем в 2024 году.

По итогам января-сентября 2025 года поставки рыбы из Южной Кореи в Россию выросли на 50 процентов в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом 2024-го.