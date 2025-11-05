Россия резко нарастила закупки рыбы из одной страны на фоне проблем с уловом

Экспорт южнокорейской рыбы в Россию увеличился на 50 процентов в январе-сентябре

По итогам первых девяти месяцев 2025 года поставки рыбы из Южной Кореи в Россию увеличились на 50 процентов в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком росте импорта сообщает Telegram-канал «Рыбный союз» со ссылкой на данные Таможенной службы азиатской страны.

За отчетный период отечественные импортеры приобрели у южнокорейских поставщиков в общей сложности 6,2 тысячи тонн рыбы. В денежном выражении показатель также вырос на 50 процентов и достиг отметки в 9,3 миллиона долларов.

Наибольшим спросом у российских импортеров пользовалась мороженая тихоокеанская скумбрия, на долю которой пришлось более двух третей всего импорта из Южной Кореи. Поставки этой рыбы из азиатской страны в РФ достигли 4,3 тысячи тонн в физическом и 5,3 миллиона долларов в денежном выражении. В сравнении с тем же периодом 2024 года показатели выросли вдвое, констатировали в отраслевом объединении.

Резкое увеличение закупок южнокорейской рыбы фиксируется на фоне проблем с уловом в России. В январе-октябре, отмечал глава Росрыболовства Илья Шестаков, добыча в стране сократилась на 4 процента год к году. Ощутимо просядет вылов трески в Баренцевом море и сардины иваси на Дальнем Востоке, уточнял он. Негативная динамика также фиксируется в сегменте лососевых. В других отраслевых организациях, в свою очередь, предупреждали россиян о грядущем подорожании горбуши, семги, нерки и других видов лососевых. Региональным рыбакам, предупреждали аналитики, придется поднимать отпускные цены в том числе из-за роста издержек в связи с изменениями условий промысла.